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安克呼吸中止症診斷系統 估第3季取證

中央社2018/05/24 19:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）安克生醫首席研發長陳正剛表示，安克甲狀偵今年將積極申請健保補助，另外應用於呼吸中止症超音波診斷系統已送件歐盟CE及美國FDA，預計今年第3季均有機會取證。

安克生醫今天參與櫃買中心業績發表會，總經理李伊俐表示，安克的使命是結合人工智慧(AI)開發全球首創醫療影像醫材，提供不同影像診斷方案，協助醫師解決臨床上未被滿足的需求。

李伊俐表示，安克已經上市銷售的安克甲狀偵為全球首創美、歐、中、台等衛生主管機關核准的甲狀腺腫瘤電腦輔助偵測軟體醫材，由於軟體系統適用於各類超音波檢測儀器，在市場拓展上具利基。去年下半年開始在中國大陸銷售，今年截至第1季再增加新加坡、印度、印尼、尼泊爾等地經銷合約，今年整體營收成長可期。

同時規劃今年年底前送件申請健保補助，希望一年後可以通過納入健保給付。陳正剛指出，如果順利獲健保署納入健保項目，那將會是全世界第一個將AI服務納入健保項目的國家，對AI醫療服務產業極具意義。

安克另項主力產品呼吸中止症超音波診斷系統，已完成與台大睡眠中心合作收案及臨床實驗，不同的地方在於不需要睡覺，在病患清醒時進行檢測，透過超音波計算出呼吸道中止症的風險，預計今年11月在歐洲睡眠學會發表，今年2月軟體已送件歐盟CE認證，預計今年第3季取證；今年4月向美國FDA510（k）送件，預計今年第3季取證。

安克2017年營業額2118萬元，年增109%，主要受惠安克甲狀偵下半年大陸經銷商開始出貨，為安克甲狀偵展業元年；今年第1季營收2232萬元，年成長為565%，李伊俐表示，今年隨著銷售市場擴大整體營收成長可期。

安克生醫旗下研發產品還包括用於肝纖維化、診斷脂肪肝及前列腺疾病等的聲波散射組織成像平台、甲狀腺機能亢進、乳癌及腎疾病脈動分析的安克彩優、甲狀腺腫瘤細胞學辨識系統、智慧型功能性超音波。（編輯：楊凱翔）1070524

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