三大法人小買1億元 外資連7賣大立光創今年最長

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 2286 口，淨部位多單回升到 4 萬口以上，來到 41686 口；投信回補空單 80 口，淨部位空單來到 24300 口；自營商回補空單 1963 口，淨部位空單降到 838 口，合計三大法人加碼多單 4329 口，淨部位多單為 16548 口。

台股今 (24) 日因美國 Fed 不急於升息，國際股市回穩，終場上漲 50.75 點，以 10936.93 點作收。三大法人部分，外資及陸資買超 1.62 億元，外資自營商買超 0.41 億元，投信賣超 3.47 億元，自營商自行買超 5.4 億元，自營商避險賣超 2.52 億元，合計買超 1.02 億元。外災原本買超電子三雄，今日則同步轉賣，大立光更遭連 7 賣創今年最長。

外資今日買盤持續加碼業績題材股、傳產族群及中低價電子股，包括華邦電、聯電、晶電及華新科，外資買超都超過 2000 張，傳產的台泥、華新、台達化等，也同樣是外資加碼標的。

電子權值股部分，外資由買轉賣，其中台積電遭中止連 3 買，鴻海也再度遭遭賣超，大立光更是遭連 7 賣，創今年最長賣超紀錄。

至於金融股部分，外資則是又有開始轉為買超的跡象，包括玉山金、富邦金、開發金、中信金、國泰金、第一金、合庫等也均獲外資買超。

ETF 部分，外資中止連續 2 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名華邦電，買超張數 11890 張，第 2 名台泥，買超張數 8006 張，第 3 名華新，買超 6168 張，第 4 名聯電，買超 5748 張，第 5 名玉山金，買超 5415 張。

外資集中市場賣超第 1 名為友達，賣超張數 11055 張，第 2 名嘉聯益，賣超 5368 張，第 3 名中纖，賣超 4382 張，第 4 名富邦上証正 2，賣超 4140 張，第 5 名緯創，賣超 3960 張。

法人表示，內外資今天買賣超金額都不大，外資雖然維持買超，但是買超標的集中在中低價股及具轉機的題材股，反倒是電子三雄都遭外資賣超，不排除是因為外資因應 MSCI 權重調整，正在進行調節持股，預料短期之內，電子權值股恐難有表現，中小型股將是支撐指數的主要族群。