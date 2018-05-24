影／升大教學輔導有成　和美107個申成績亮眼

▲107學年度學測放榜，和美實驗學校邀集高中部教師進行全面的個別認輔，同時也請準大學生進行錄取心得分享。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

為協助學生順利進入理想學校與校系，於國立和美實驗學校107學年度學測放榜後，邀集高中部教師進行全面的個別認輔，輔導學生於被審資料、口試的準備，耕耘在地學子教育共同努力，除提供良好環境讓學生能專心準備口試與被審資料外，也遴聘陳如音教授協助學生進行一對一的口試。在精緻化教學與輔導的成果下，今年個人申請中，和美實校擁有高達8成的錄取率。

國立和美實驗學校教務主任陳品妤表示，和美實校曾榆芳同學對於自然科學有濃厚興趣，在校亦會把握零碎時間、翻閱書籍，有問題時也會積極提問，在三年來的師生努力之下，此次的個人申請中順利錄取國立彰化師範大學化學系，希望能留在家鄉繼續努力，且期待可以有很多時間進行實驗。



▲107學年度學測放榜，和美實驗學校邀集高中部教師進行全面的個別認輔，同時也請準大學生進行錄取心得分享。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

陳品妤指出，曾榆芳對於生活中的科學實驗充滿濃厚興趣，也在和美實驗學校自然類課程中拓展自己的實驗才能，更預計於107年527日國立和美實驗學校辦理的科學營活動中協助實驗活動。



▲107學年度學測放榜，和美實驗學校邀集高中部教師進行全面的個別認輔，同時也請準大學生進行錄取心得分享。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

柯宣任同學在學業方面一直積極努力，亦在學測拼出好成績，進入國立嘉義大學─財務金融系！柯宣任相當期待未來的大學生活，也期待能多元選修選擇自己有興趣的課程學習，因未來以財務金融為主要修習方向，現在也閱讀商用英文等相關書籍，培養未來參與多益考照。



▲107學年度學測放榜，和美實驗學校邀集高中部教師進行全面的個別認輔，同時也請準大學生進行錄取心得分享。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

陳品妤說，今年和美實驗學校在繁星、個人申請及獨招都有良好表現，符應現在多元能力發展趨勢，學校透過辦理活動及特色課程提供學生多元發展的機會，因此許多同學除在社團、活動有良好表現外，對於課業仍不鬆懈努力學習，更因此順利取得入大學的入場卷。