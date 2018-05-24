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槍砲通緝犯遭警逮捕　愛槍成痴在逃槍枝觸手可及

記者郭俊暉／高雄報導2018/05/24 20:19
▲警方查獲一把銀色金牛座改造手槍，彈匣內有3發子彈，另於客廳茶几上查獲15發子彈及毒品安非他命1小包。（圖／高市警局提供）
▲警方查獲一把銀色金牛座改造手槍，彈匣內有3發子彈，另於客廳茶几上查獲15發子彈及毒品安非他命1小包。（圖／高市警局提供）

高雄市政府警察局刑警大隊偵查第八隊23分隊接獲情資，線索指出一綽號「行哥」男子因涉嫌槍砲案通緝中，還曾向人誇稱：「還有沒被抓到的（槍）！」警方嗣即據此展開偵查，於確定犯嫌真實身分，鎖定犯嫌藏匿處所，並蒐報獲得相關涉案資料後，發現綽號「行哥」之許姓通緝犯嫌前於106年間，曾遭刑警大隊查獲持有改造槍枝2支、子彈140餘發等，刑大偵查第八隊23分隊員警遂即檢齊相關卷證，向臺灣橋頭地方法院聲請搜索票執行查緝。


▲警方查獲一把銀色金牛座改造手槍，彈匣內有3發子彈，另於客廳茶几上查獲15發子彈及毒品安非他命1小包。（圖／高市警局提供）

警方前往犯嫌藏匿處執行搜索，伺機搶門入屋，於犯嫌住處一樓客廳發現一男子赤裸上身，即以優勢警力壓制，後確認該男子即係綽號「行哥」之許姓通緝犯嫌即予上銬逮捕，後在犯嫌身旁觸手可及處，發現一把銀色金牛座改造手槍，彈匣內已裝有3發子彈，復於客廳茶几上查獲15發子彈及毒品安非他命1小包等物，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌及通緝等案，移送臺灣橋頭地方法院檢察署偵辦。

警方呼籲，毒品危害甚鉅，槍枝暴力絕不可取，警方緝毒肅槍決心不變，切勿心存僥倖、以身犯法。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
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關鍵字金牛座改造手槍毒品
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