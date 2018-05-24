槍砲通緝犯遭警逮捕　愛槍成痴在逃槍枝觸手可及

高雄市政府警察局刑警大隊偵查第八隊23分隊接獲情資，線索指出一綽號「行哥」男子因涉嫌槍砲案通緝中，還曾向人誇稱：「還有沒被抓到的（槍）！」警方嗣即據此展開偵查，於確定犯嫌真實身分，鎖定犯嫌藏匿處所，並蒐報獲得相關涉案資料後，發現綽號「行哥」之許姓通緝犯嫌前於106年間，曾遭刑警大隊查獲持有改造槍枝2支、子彈140餘發等，刑大偵查第八隊23分隊員警遂即檢齊相關卷證，向臺灣橋頭地方法院聲請搜索票執行查緝。



▲警方查獲一把銀色金牛座改造手槍，彈匣內有3發子彈，另於客廳茶几上查獲15發子彈及毒品安非他命1小包。（圖／高市警局提供）