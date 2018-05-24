地方萬花筒》影／光興閣掌中劇　「大俠百草翁」重現武林

▲成美文化園舉辦光興閣掌中劇團特展，光興閣第2代團長鄭成龍介紹「大俠百草翁」曾創下售票連演102場的紀錄，讓「大俠百草翁」重現武林。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

令人懷念的經典布袋戲重現戲迷眼前！50年代紅遍全台，並以「大俠百草翁系列」創下布袋戲劇團在戲院連演102天的光興閣掌中劇團，自即日起至6月30日，於成美藝廊舉辦特展。除了展出主角大小百草翁的戲偶之外，也將把當時演出的劇本手稿呈現於民眾眼前，讓前來參觀的民眾可以大飽眼福。

成美文化園執行長陳茂嘉表示。為了讓更多的人知道光興閣輝煌的歷史，成美文化園特別邀請光興閣第二代團長鄭成龍親自到展場為民眾導覽，希望讓民眾可以更貼近戲偶的角色，特展中，展出的戲偶除了百草翁，還有因應時事所產生的世界級「大壞人」前美國總統「卡特」，當時的社會氛圍很不滿中美斷交的決策者「卡特」。



▲成美文化園舉辦光興閣掌中劇團特展，光興閣第2代團長鄭成龍介紹「大俠百草翁」曾創下售票連演102場的紀錄，讓「大俠百草翁」重現武林。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

光興閣第二代團長鄭成龍表示，光興閣起家於員林，是彰化在地的布袋戲劇團，在第一代團長鄭武雄的帶領下，曾經於台北萬華的佳樂戲院，創下售票連演102場的紀錄，這個紀錄至今無人超越。除了是光興閣的光榮，也是員林人的驕傲。



▲因應時事所產生的世界級「大壞人」前美國總統「卡特」也入戲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

鄭成龍指出，父親7年前過世，留下近千尊中型戲偶，每件華麗戲服都由母親一手設計細細縫製，能重新登台演出，最開心的就是母親；為了整理父親3千本手稿劇本，鄭成龍重回學校進修，還寫成碩士研究論文，他說父親的演出劇情獨立創作、鮮少重複，故事裡講述許多忠孝節義的傳統價值，是傳統戲曲最可貴之處。



▲成美文化園舉辦光興閣掌中劇團特展，光興閣第2代團長鄭成龍介紹「大俠百草翁」曾創下售票連演102場的紀錄，讓「大俠百草翁」重現武林。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

鄭成龍應邀24日親自到成美藝廊展場為民眾導覽，他說，大俠百草翁是員林、台中、雲林、南投、嘉義、台南、高雄、三重等地布袋戲迷熟悉的人物，雖無雲州大儒俠創造萬人空巷的功力，「大俠百草翁」劇中的每尊戲偶與特色，希望讓民眾可以更認識布袋戲的時光。



▲成美文化園舉辦光興閣掌中劇團特展，光興閣第2代團長鄭成龍介紹「大俠百草翁」曾創下售票連演102場的紀錄，讓「大俠百草翁」重現武林。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

鄭成龍說，布袋戲的熱潮，漸漸在數位娛樂的時代中消退，這次很高興可以透過成美藝廊的場地，讓這批超過40年歷史的戲偶和劇本重新與大家見面。陳茂嘉說，成美文化園的願景，就是成為台灣傳統技藝與記憶的傳承者，希望民眾在展覽期間可以踴躍參觀。