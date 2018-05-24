歐盟個資保護將上路 陳冲建議翻修個資法

數位化時代及金融科技快速發展下，企業經由社群媒體、雲端儲存運算、互聯網、大數據等技術的應用，快速滲透民眾日常生活並蒐集其生活資訊，對個人資料保護帶來新的議題與挑戰，引發國際社會關注。為此歐盟制定「歐盟通用資料保護規則」（European Union General Data Protection Regulation，GDPR），2016年5月24日生效，並於2018年5月25日開始實施，個資保護也走向新里程碑。

（中央社記者邱柏勝台北24日電）歐盟25日將實施通用資料保護規則（GDPR），為因應國際日益重視個資的趨勢，新世代金融基金會建議全面翻修個資法，並設置獨立監管機關，以在企業競爭力和社會利益中求取平衡。

而為因應此一國際趨勢，新世代金融基金會董事長陳冲請前法務部長羅瑩雪、東海大學法律系教授范姜真媺、政大法律系教授許耀明等產官學人士，檢視台灣參考歐盟1995年「資料保護綱領指令」所修正的現行個資法，並提出修法建議。

陳冲等人建議，政府應針對個資法設立獨立監管機關，除可承擔訂定標準規範，也有助於台灣接軌國際；此外，他們認為，大數據的運用雖對企業及人民眾皆有利，但仍須保護個人資料，因此修法要在企業競爭力和社會利益中求取平衡。

而針對社群媒體的個資保護，陳冲等人表示，現行社群媒體服務業及國際網路，或App服務提供者（如Line、Facebook等）很多，應修法保護國內消費者個資，並配合新設獨立監管機關，才能與國際跨境合作，落實保護，並應同時檢討隱私權政策（privacypolicy）的引進與執行，以確保使用者在下載應用軟體時能獲得保障。（編輯：鄭雪文）1070524