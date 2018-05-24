NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈議員批陽醫太營利　衛生局長：同感擁槍男思念亡母　主動攜槍投案腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

新台幣轉貶 壽險業匯損壓力降溫

中央社2018/05/24 19:24
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）金融監督管理委員會最新公布保險業匯損及獲利狀況，受惠新台幣回貶，壽險業4月淨匯損金額降至新台幣95億元，配合業者積極實現股債利益下，推升壽險業前4月獲利高達520億元。

保險局副局長蔡麗玲指出，保險業今年前4月稅前盈餘580億元，較去年同期增加575億元，尤其，壽險業今年前4月稅前獲利520億元，較去年同期的虧損43億元增加563億元之多；同時，截至今年4月底，保險業淨值為1兆4465億元，較去年同期增加1931億元，其中，壽險業來到1兆3276億元，增加1852億元。

另外，保險業前4月匯兌損失543億元，其中，壽險業匯兌損失544億元，產險業匯兌收益1億元；壽險業前4月避險損失為81億元、產險業前4月避險利益為1億元；4月外匯準備金動用62億元；即壽險業前4月淨匯損687億元、產險業前4月淨匯兌利益為2億元。

受到新台幣強升影響，壽險業今年來月月承受淨匯損，所幸新台幣4月回貶1.67%，使得壽險業淨匯損金額從3月的187億元，4月降至95億元，同時，壽險業者今年來積極在股、債市實現利益，推升壽險業今年前4月獲利衝上520億元，淨值升至1.4兆元。（編輯：李信寬）1070524

被指拒收垃圾 蘭嶼公所澄清...歐盟個資保護將上路 陳冲建...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan