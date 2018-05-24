新台幣轉貶 壽險業匯損壓力降溫

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）金融監督管理委員會最新公布保險業匯損及獲利狀況，受惠新台幣回貶，壽險業4月淨匯損金額降至新台幣95億元，配合業者積極實現股債利益下，推升壽險業前4月獲利高達520億元。

保險局副局長蔡麗玲指出，保險業今年前4月稅前盈餘580億元，較去年同期增加575億元，尤其，壽險業今年前4月稅前獲利520億元，較去年同期的虧損43億元增加563億元之多；同時，截至今年4月底，保險業淨值為1兆4465億元，較去年同期增加1931億元，其中，壽險業來到1兆3276億元，增加1852億元。