〈南亞科股東會〉今年產量逐月攀升至Q3 價格也將微

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (24) 日召開股東常會，南亞科總經理李培瑛會後指出，今年整體 DRAM 產業相對穩定，伺服器應用前景佳，而從南亞科營運來看，產量可望逐月攀升至第 3 季，價格也會微幅上升，而第 3 季適逢記憶體產業旺季，營運看俏，第 4 季季末營運可能受到新產能開出影響而產生變化。

展望今年 DRAM 產業景氣，李培瑛表示，今年伺服器應用需求前景佳，PC 與筆電應用持穩；低功率的行動記憶體季節性變化有所改變，但總量持穩，展望較第 1 季預期樂觀。