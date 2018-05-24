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〈南亞科股東會〉今年產量逐月攀升至Q3 價格也將微

鉅亨網2018/05/24 19:34
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DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (24) 日召開股東常會，南亞科總經理李培瑛會後指出，今年整體 DRAM 產業相對穩定，伺服器應用前景佳，而從南亞科營運來看，產量可望逐月攀升至第 3 季，價格也會微幅上升，而第 3 季適逢記憶體產業旺季，營運看俏，第 4 季季末營運可能受到新產能開出影響而產生變化。

展望今年 DRAM 產業景氣，李培瑛表示，今年伺服器應用需求前景佳，PC 與筆電應用持穩；低功率的行動記憶體季節性變化有所改變，但總量持穩，展望較第 1 季預期樂觀。

對於美光日前樂觀預期，記憶體市場將一路好到 2021 年，李培瑛則相對保守表示，過去 6、7 年產業起伏不穩定，今年將會是相對穩定的市場，未來預期產業也將趨於穩定，但穩定不代表完全沒有波動，短期仍有些市場季節性變化、產品規格與應用變化出現。

南亞科受惠價量齊揚，4 月營收創單月新高，李培瑛指出，上半年 20 奈米產出佔比超過 6 成，預期產量將逐月增加至第 3 季，價格也會維持微幅走升。

李培瑛表示，今年第 2 季表現平穩，第 3 季適逢記憶體產業旺季，營運看俏，第 4 季前半季營運表現相對穩定，不過，該季季末營運可能受到新產能開出影響而產生變化，維持先前法說會看法。

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