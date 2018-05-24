康友-KY禽流感疫苗獲印尼藥證 目標5成市占

康友表示，雞隻為成本最低蛋白質來源，印尼為回教國家更是重要養雞重鎮，2013起印尼禁止疫苗進口，當地市場除部分小廠生產疫苗供應外，其餘皆仰賴走私進口，惟禽流感變種複雜，全球僅中國大陸哈爾濱獸醫研究所具有長期追蹤、完整開發能力，因此哈爾濱獸醫研究所旗下的維科公司過去一直是印尼市場禽流感疫苗最大供應商。

為了克服進口禁令，康友結合維科公司在印尼成立帝斯生技，其中康友綜合持股70%，維科持股10%，於雅加達近郊設廠，2016年正式動工，計畫供應印尼與東南亞市場的需求。

去年底中國農業部更欽點帝斯為一帶一路重點項目，與哈爾濱獸醫研究簽署「印尼及中國禽病控制聯合實驗室合作備忘錄」，聯合實驗室為哈爾濱獸醫研究所與帝斯生物科技共同成立，定位為中印禽病科研技術服務平台，以技術服務的方式開展針對印尼禽病防控的科研活動。

康友為加速量產進程，與印尼農業部中央畜牧廳下屬的Pusat Veterinaria Farma合作，提供配方交由其生產，並申請藥證許可。日前雞新城疫滅活疫苗（NDLaSota）已取得印尼畜牧業和動物衛生總局核發之藥品產品註冊許可證，其餘藥證亦分批陸續申請中，未來正式量產之後，產品即可投入市場。

疫苗藥證就位的同時，公司亦積極進行機器架設與試產動作，預計第3季全部機器設備就可以架設完成，第4季正式量產。除供應印尼市場外，也將出口至其他東南亞市場。

康友表示，在中國農業部支持下，未來帝斯生技還將跨足口蹄疫疫苗等產品，目標成為東南亞最大動物疫苗廠，公司並規劃回台上市，計劃2020年在資本市場支持下，布局東南亞市場。（編輯：楊凱翔）1070524