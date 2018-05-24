〈欣陸投控展望〉在手待建工程527億元 可供未來3

洪義乾指出，去年土木營造工程收入占欣陸投控全體營收的 80.95%；主要來自大陸工程公司業務項目，統計去年新接在台灣工程案量為 168.9 億元，今年則設定目標希望達成 250 億元的接案量。

欣陸投控 (3703-TW) 去年土木營造工程收入占營收高達 8 成，主要來自大陸工程公司業務項目，總收入約 229.78 億元；執行長洪義乾今 (24) 日指出，今年截至第 1 季合計海內外待建工程量約 527 億元，可供未來 2.5- 3 年的施工案量，今年希望能爭取 250 億元工程標案及建案。

欣陸旗下大陸工程台灣事業處 2017 年取得的新標案包括台北廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第 E 標統包工程；土木工程方面，則順利贏得台南市區鐵路地下化工程的 C214 標和 C211 標；新獲標案金額合計約 168.9 億元。大陸工程台灣事業處今年發展目標著重於爭取更多專案，土木工程處將專注在軌道及鐵路運輸建設和能源領域的新契機，例如桃園捷運綠線、發電廠相關專案等。

洪義乾指出，政府推行的「前瞻建設計畫」預計於 2017-30 年間釋出軌道及捷運的土木工程總量達 3660 億元，欣陸將專注最有利的土木專案。