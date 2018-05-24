北市年底前30公宅開工 24處設社福設施

（中央社記者陳妍君台北24日電）台北市長柯文哲今天指出，年底前北市會有30處公宅開工，其中24處公宅的1到3層將設置托嬰、托幼、托老及社區居民活動中心，希望在4到5年內，蓋完台北市的社會福利設施。

柯文哲出席「松山老人服務暨日間照顧中心」與健康托嬰中心聯合開幕典禮致詞表示，這起案例的重要性在於，它是公宅和社會福利設施合併的第一個案子，也是都市發展局與社會局合作的案例。

柯文哲說，他已交代社會局長許立民，用Google地圖把台北市哪裡有學校、幼兒園、老人照顧中心等社福設施定位出來，另外也要慢慢讓局處湊在一起合作；都發局設計公宅及工務局興建時，就要考量社福空間，跟社會局一起坐下來討論。