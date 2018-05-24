影／荔枝椿象大君肆虐　溪州公園也「淪陷」

「椿象」讓全國最大的平地公園-溪州公園也「淪陷」，彰化縣溪州鄉「溪州公園─森林區」沒有種植荔枝、龍眼竟也出現椿象，原來這裡有上百棵無患子，其果實和花粉也是椿象的食材，縣議員李俊諭擔心民眾在園區運動、散步時會遇「劫」，24日邀請農業處及台糖實勘，台糖公司承諾，28日將進行大規模的噴藥防治，溪州公園森林區步道將封閉一星期，農業處呼籲民眾勿靠近或進入。



▲溪州公園森林區種植上百棵無患子吸引椿象棲息，溪州公園森林區步道將封閉一星期，進行大規模噴藥防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

以吸取植物汁液的害蟲「荔枝椿象」，進入交配產卵期，這種以荔枝、龍眼等樹木為寄主的昆蟲，碰到外敵，會噴射出「腐蝕性臭液」，接觸人體時會造成潰爛、疼痛；溪州公園森林區種植上百棵無患子，目前正值開花階段，就已吸引椿象棲息，將來結果期恐更多，為提前預防，縣府將會同地主-台糖公司在28日做全面性的噴藥防治。



▲溪州公園森林區種植上百棵無患子吸引椿象棲息，溪州公園森林區步道將封閉一星期，進行大規模噴藥防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

溪州鄉民陳忠杰質疑，災情那麼廣闊，現在都只做區域局部噴藥無法治本，例如田尾噴了，「椿象大軍」就跑到田中，田中噴了再跑到二水，沒完沒了，「為什麼不進行空中噴藥？」



▲溪州公園森林區種植上百棵無患子吸引椿象棲息，溪州公園森林區步道將封閉一星期，進行大規模噴藥防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

縣府農業處副處長郭至善說，空中噴藥在早年相當普遍，現今有許多「有機農地」，如果一不小心，噴到有機農地，損失會更慘重。



▲溪州公園森林區種植上百棵無患子吸引椿象棲息，溪州公園森林區步道將封閉一星期，進行大規模噴藥防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

郭至善指出，荔枝椿象核准藥劑有丁基加保扶、亞滅培、陶斯松、賽洛寧。每一種藥物都有效果，有些是系統性的除蟲，需要時間，民眾不要心急。在生物防治方面，可以釋放「平腹小蜂」，小蜂產卵於椿象的卵內，致使椿象卵無法孵化。



▲溪州公園森林區種植上百棵無患子吸引椿象棲息，溪州公園森林區步道將封閉一星期，進行大規模噴藥防治。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

郭至善強調，每一種化學藥劑其作用方式各有不同，例如陶斯松是接觸致死，這是立即性的，所以要全面噴到，亞滅培是「系統藥」，它是藥性會跟隨植株的環境系統帶到各部位，只要椿象吃到便會致死，這種藥的作用時間較長。