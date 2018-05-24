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政治

布台斷交／吳釗燮口頭請辭　綠委稱非戰之罪

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/24 19:56
▲非洲友邦布吉納法索與台灣斷交，外交部長吳釗燮已經口頭請辭，對此，立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政 24 日表示，他認為是非戰之罪，也沒有必要。（資料照片／邱明玉攝）
▲非洲友邦布吉納法索與台灣斷交，外交部長吳釗燮已經口頭請辭，對此，立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政 24 日表示，他認為是非戰之罪，也沒有必要。（資料照片／邱明玉攝）

非洲友邦布吉納法索與台灣斷交，外交部長吳釗燮已經口頭請辭，對此，立法院外交及國防委員會、民進黨立委羅致政 24 日表示，他認為是非戰之罪，也沒有必要，推動對主要國家關係的進展是他努力的成果，布吉納法索只是一場邦交戰役，要看的是這場外交戰爭的結果。

羅致政指出，從時間點來看， 25 日是非洲日（Africa Day, or Africa Freedom Day)，中國挑在非洲日前夕挖走布吉納法索當然是設計好的安排，而且明晚非洲駐台使節團將會舉辦「歡慶非洲日」酒會，斷交也是故意給台灣難堪。

羅致政說，另一方面，這個時間點也是日內瓦WHA的活動期間，台灣今年在美歐等國的支持力道上大幅增加，中國挖邦交的動作顯然是要反制台灣的外交進展，其中也包括反制美台關係因AIT新館落成的加速升溫。

羅致政表示，值得關注的是，多明尼加跟布吉納法索在短時間內的接連斷交，突顯中國已實質發動對台灣的外交戰，短期內外交戰線一定更加吃緊，甚至可能是全面的「烽火外交」，外交部絕對不能掉以輕心、要全力應戰。

羅致政說，不過，在努力鞏固邦交的同時，台灣跟美歐日等主要國家的實質關係，過去兩年不斷有所進展，也是更能發展、更應努力的地方，畢竟與這些國家的關係比維繋邦交數字更攸關台灣的安全與經濟。

至於吳釗燮請辭，羅致政認為是非戰之罪，也沒有必要，推動對主要國家關係的進展是他努力的成果。布吉納法索只是一場邦交戰役，要看的是這場外交戰爭的結果。

關鍵字布吉納法索外交部吳釗燮羅致政民進黨
為布國斷交負責　吳釗燮正式請辭直播／斷交危機　總統發表重大談話

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