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娛樂

等待十年終入圍金曲　朱海君淚崩感謝媽媽

記者吳維書／台北報導2018/05/24 19:57
▲朱海君淚崩感謝媽媽。（圖／中天提供 , 2018.5.24）
▲朱海君淚崩感謝媽媽。（圖／中天提供 , 2018.5.24）

藝人朱海君今（24）日參加綜藝節目《麻辣天后傳》，她受訪時，被問到出道10年來首度以《等天光》入圍第29屆金曲獎最佳台語女歌手獎一事，說到對媽媽的感謝，忍不住激動落淚，「媽媽，我盡量成為妳心目中最驕傲的存在。」

朱海君回憶金曲獎入圍名單公布的當下，「就是五味雜陳，我一直以為是月底公布，那天我在錄影，我的助理很雀躍、很激動地跑過來拿手機給我看，一看倒抽一口氣，一定是這種反應，然後傻了很久。」她在去下一個通告的路上連忙打電話回高雄娘家，告訴爸媽這個好消息，朱媽媽還在電話中感動哭泣近20分鐘。


▲朱海君透露老公NONO對金曲入圍結果，比她還緊張。（圖／中天提供 , 2018.5.24）

老公NONO比她還緊張，又怕帶給她壓力，「老公其實知道那天是公布日，但因為他太懂現在的生態了，所以不讓我知道，他表現得很正常，但其實那天他守在家裡，本來要錄影，還跟製作單位商量改錄下一場，覺得是老婆的生平大事。他想看到老婆名字在名單上被公布，所以一直盯著Matzka的嘴型，哈哈。」說到這裡，她忍不住大笑。

朱海君跟媽媽的感情相當好，她在受訪過程提及，「媽媽對我的影響絕對很大，她開心，我就跟著開心；然後她急，我就跟著忐忑，我最想讓媽媽覺得安心。」被問到最想對媽媽說些什麼？她忍不住熱淚盈眶，幾乎泣不成聲，「媽媽……就順其自然吧，因為很難，光是一個入圍就很不容易，我盡量做到成為妳心目中最驕傲的存在。不管今天是不是真的有拿獎，我都會繼續唱下去，因為你們喜歡聽我唱歌，我就唱給你們聽，所以媽媽，come down！relax！女兒會堅強的。」

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