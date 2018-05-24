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影／榮家老人歡喜DIY　自種香草自製清潔品

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/24 22:51
▲建國科技大學化妝品系蕭蓉禎副教授教導榮家長輩如何DIY製作香草精油與香皂，活動現場，長輩們專注的以精油DIY製作香皂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）
▲建國科技大學化妝品系蕭蓉禎副教授教導榮家長輩如何DIY製作香草精油與香皂，活動現場，長輩們專注的以精油DIY製作香皂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

中彰榮譽國民之家辦理「香草精油萃取及香皂DIY」課程，邀請了建國科技大學化妝品系副教授蕭蓉禎擔任講師，教導榮家長輩如何DIY製作香草精油與香皂，讓長輩們體驗自己動手做精油及香皂的樂趣。


▲建國科技大學化妝品系蕭蓉禎副教授教導榮家長輩如何DIY製作香草精油與香皂，活動現場，長輩們專注的以精油DIY製作香皂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

本次活動課程最大特色，就是結合榮家園藝治療「茗香弄草」香草團體工作種植的香草植物為材料，提供活動DIY製作香草精油與香皂。在活動過程中，長輩們都相當投入，不時認真的向蕭老師請教，學習如何萃取精油和製作香皂的工序，在團體工作的互動氛圍下，長輩們也互相認識彼此，結交友伴，增添社會參與感，建立良好的互助支持及社交系統，使本次活動收到了預期多樣的效益。


▲建國科技大學化妝品系蕭蓉禎副教授教導榮家長輩如何DIY製作香草精油與香皂，活動現場，長輩們專注的以精油DIY製作香皂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

家主任王正也到現場，熱情的與長輩們互動，王正表示，當長輩有足夠且豐富的休閒參與時，不但可以增進生活品質，還能促進人際互動與支持，透過「茗香弄草」香草花園團體工作辦理的活動，讓長輩們互相交流，手工製作部分更能刺激長輩腦部與五感運作，強化認知功能，以達到減緩老化的目的。


▲建國科技大學化妝品系蕭蓉禎副教授教導榮家長輩如何DIY製作香草精油與香皂，活動現場，長輩們專注的以精油DIY製作香皂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

團體成員吳裕箴表示，榮家真的很體貼我們老人，規劃了一個小而美的『香草花園』，讓我們有一個種植香草植物的小天地，還精心安排相關的課程，可以學習製作香草植物的精油與香皂，能參與這麼多活動，讓我們在榮家的生活變得好豐富，其他長輩們也紛紛點頭表示讚同。


▲建國科技大學化妝品系蕭蓉禎副教授教導榮家長輩如何DIY製作香草精油與香皂，活動現場，長輩們專注的以精油DIY製作香皂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

DIY活動現場，洋溢著各種精油的香氣，建國科技大學蕭老師在頒贈香草團體工作的「結訓證書」後，高興的說，很難得有這個機會來到榮家，與這麼多老人一起DIY製作精油與香皂，在幾次活動過程中，我從這群老人身上看到了難得可貴的蓬勃朝氣，甚至也有些許可愛的孩子氣，讓我內心充滿喜悅及感動。


▲建國科技大學化妝品系蕭蓉禎副教授教導榮家長輩如何DIY製作香草精油與香皂，活動現場，長輩們專注的以精油DIY製作香皂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.24）

每位長輩在帶著自己DIY製作的精油與各形各式的香皂離開時，都興奮的表示：「今晚就要試用自己作的香皂，洗個香噴噴的澡！」

關鍵字香皂精油diy香草精油萃取榮家茗香弄草
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