就業媒合吸睛 風電水下銲接員日薪2萬

（中央社記者王淑芬高雄24日電）風電產業及智慧製造是未來的產業明星，高雄臨海工業區產學人才媒合，能潛水還具有水下銲接的高階技術人員，只要條件符合，業者開出最高日薪新台幣2萬元的待遇，是現場最吸睛的職別。

經濟部工業局的「高雄臨海工業區產學共榮競爭力專案輔導計畫」由和春技術學院承接，今天攜手高雄市勞工局訓練就業中心，在臨海工業區服務中心徵才，媒合產業有海光企業、中信造船、泓格科技、晟貿海事工程等廠商，吸引數百名具專業技能的求職者應徵，其中最聚焦的職別莫過於離岸風電關聯產業的人才。