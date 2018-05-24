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就業媒合吸睛 風電水下銲接員日薪2萬

中央社2018/05/24 19:59
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄24日電）風電產業及智慧製造是未來的產業明星，高雄臨海工業區產學人才媒合，能潛水還具有水下銲接的高階技術人員，只要條件符合，業者開出最高日薪新台幣2萬元的待遇，是現場最吸睛的職別。

經濟部工業局的「高雄臨海工業區產學共榮競爭力專案輔導計畫」由和春技術學院承接，今天攜手高雄市勞工局訓練就業中心，在臨海工業區服務中心徵才，媒合產業有海光企業、中信造船、泓格科技、晟貿海事工程等廠商，吸引數百名具專業技能的求職者應徵，其中最聚焦的職別莫過於離岸風電關聯產業的人才。

和春技術學院的工管系與台船等合作培育銲接檢測專業技術人員，和春副校長呂綺修指出，水底銲接的學生需兼備潛水技能，才能精進水底銲接工作。

由於水底銲接具高難度，且長時間沉潛於水底，辛苦的工作環境及工作性質，也墊高了專業人才的薪資待遇；呂綺修說，條件符合者，已知日薪最高有兩萬元，另外造船產業相關人才如CAD設計、水電、銲接等也有不錯的待遇，熟手月薪可達4萬元以上。

離岸風力發電是台灣發展綠能帶動的新興產業，急需相關專業技能人才投入，今天臨海工業區的人才招募讓有心朝此行業發展的人看到產業發展潛力及極具競爭力的薪資行情，也提供學子認知產業需才的方向。（編輯：劉政權）1070524

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