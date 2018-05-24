玉晶光4月EPS0.88元 年增110%

（中央社記者韓婷婷台北24日電）光學鏡頭二哥玉晶光今天公布4月單月自結數，儘管4月營收較3月及去年同期均下滑，但隨著良率佳，加上匯率有利因素，EPS為0.88元，年增110%，累計前4月EPS為2.86元。

玉晶光因股價異常交易應主管機關要求公布自結數，4月單月營收為新台幣5.15億元，年減3%，稅後盈餘8823萬元，年增113%，每股純益0.88元，年增110%，累計1-4月營收為23億元，年增14%，EPS為2.86元，遠優於去年上半年的1.56元。

3D感測鏡頭加上多鏡頭趨勢都為玉晶光帶來新的成長動能及契機，除了蘋果前鏡頭外，市場也傳出玉晶光今年有機會開始供應蘋果iPhone後鏡頭。另外，非蘋陣營手機訂單也可望陸續開始發酵，為玉晶光今年營收及獲利帶來想像空間。