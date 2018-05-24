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中央社

布吉納法索斷交 WHA未發言有跡可循

中央社2018/05/24 20:08
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦24日專電）布吉納法索今天宣布與中華民國斷交，之前布國在日內瓦世界衛生大會（WHA）上未發言支持台灣，這項動作讓外交第一線官員感到不尋常，斷交似乎有跡可循。

布國今天斷交前，中華民國有19個邦交國，在這次世界衛生大會，除了身為觀察員的教廷因為不談個別國家議題外，另外17個友邦，包括宏都拉斯、吐瓦魯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、貝里斯、吉里巴斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、尼加拉瓜、史瓦帝尼王國、索羅門群島、海地、馬紹爾群島、聖露西亞、諾魯、聖文森、帛琉都在WHA為台灣仗義執言，唯有布吉納法索遲遲不見聲響。

WHA大會開幕前一天，外交部20日晚間在日內瓦舉辦外交酒會，布吉納法索衛生部長梅達（Nicolas Meda）當晚照樣出席，與台灣互動並無異狀，當時大家仍把布國列入在總討論時段會發言力挺的國家之一。

但當21日WHA開議後，情勢開始出現變化，第一線人員發現布國並未前往登記發言，心生警覺，但因無法進入WHA大會現場所以打電話提醒要前往登記發言，之後政府官員持續聯繫洽促登記，但一直到23日總討論發言時間結束，布國都未登記發言。

布國並未在總討論時間為台發言是一個嚴重警訊，當時還傳出布國之後可能會在WHA委員會上發言，但其實在日內瓦前線氣氛已經從洽助發言到警覺邦交可能生變。

消息人士表示，梅達在總討論發言時間後就聯繫不上，人似乎在未跟台灣照會下就離開日內瓦。外交聯繫隨即從日內瓦轉到布國，由中華民國駐布國大使館與布國高層聯繫了解，結果在數小時後就傳出斷交訊息。

此外，在斷交消息傳出之前，財團法人國際合作發展基金會（國合會）昨天也在日內瓦洲際酒店與外交部及衛生福利部合辦論壇。

根據國合會統計，共有來自12國友邦及友好國家之代表、國際非政府組織（INGO）代表、外交部及衛福部代表等約50人與會。布吉納法索代表也在與會人員當中，但奇怪的是，2名與會人士並未留下姓名。

布國在這次WHA大會上先不動聲色照樣與台北官方互動，但開幕後即一反常態與台北保持距離，似乎也是照其劇本演出。（編輯：郭中翰）1070524

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