布吉納法索斷交 民進黨團：中國將引起反感

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，布吉納法索斷交事件，顯示中國全力封殺台灣在國際上的空間，不擇手段的打壓台灣參與國際的行為與作法，會引起全民的反感跟激憤。

她說，中國的手法是不智的，但是台灣還是一句老話，要自立自強要想辦法走出國際空間。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀受訪表示，布吉納法索在世界衛生大會（WHA）還有提案為台灣爭取參與WHA，也有登記發言卻臨時取消，邦誼生變的轉捩點恐怕就在WHA大會舉辦期間，令人意外而且遺憾，「也顯示對岸對於挖我邦交國牆角的工作，恐怕比我們掌握的還要強烈而直接」。

李彥秀說，提醒外交部應該儘速安撫現有友邦，鼓舞外館工作同仁士氣，以穩固邦誼為最優先工作，也提醒大陸當局，用斷交的方式來警告政府的兩岸政策，恐怕會讓台灣民心越來越遠，無助於改善兩岸關係，更要提醒政府，兩岸關係如果沒有好的進展，兩岸在外交競逐上恐怕對台灣越來越不利。

時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，斷交事件顯示中國對台壓力日愈加劇，而且持續加壓，這不只是軟土深掘，而且是完全擠壓台灣的國際空間。

徐永明強調，全民支持政府拚外交。面對中國不友善，政府要有新策略，不能束手無策。台灣必須往正常國家前進，才是真正的出路，讓中國明白台灣的立場。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則告訴中央社記者，兩岸不要再為外交競爭，不然受惠的永遠都是第三國，兩岸真的要對話；蔡總統在520時已努力的釋出善意，對岸真的不要一直逼蔡總統，「你逼蔡英文等於就是逼台灣」，這對兩岸絕對不是件好事情。（編輯：林沂鋒）1070524