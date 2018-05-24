影／北港農工創新教學實習成果展　師生收穫滿行囊

北港農工廖宏瑩校長指出，每學年的5月下旬，北港農工實習處都會規劃辦理各科創新教學成果展，各職業類科都會無私地分享自己的心血結晶及實習成果，並透過跨科師生參觀，期望藉此活動，讓大家有機會學習他人之所長，並促發各類科師生產生創新、創意、跨領域合作的靈感。這不僅是一場展現成果的宴饗，更希望成為各科師生新思維萌發的起點。

北港農工各職業類科大方呈現這一年來師生共同投入心血所製作的創新教學專題作品、分享這學年度努力完成的實習成果，今（24）日北港農工師生歡喜迎接今日的成果展。



▲「自製汽門拆卸」，勇得動力機械群全國第一。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.24)

實習處主任葉金桂表示，此次的創新教學成果展當中，各科師生可說是卯足全力，「功夫盡展」，將自己最好、最炫、最拿手的成果展現出來。



▲實習處主任葉金桂表示，師生歡喜迎接今日的成果展。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.24)

主任林淑鈴指出，電機科展示各項智慧家庭的專題成果，以及與生活、交通、老人照護等相關的貼心發明。機械科則有各項科展、競賽的作品展示，讓大家了解機械科師生於傳統產業中走出新的道路的努力不懈。化工科則結合專業，製作各項香噴噴的保養、保健用品供大家參觀、體驗。資訊科則展出最近很「夯」的四軸飛行器，也替大想好了防治空氣污染、保護健康好辦法。



▲電機科展示各項智慧家庭的專題成果。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.24)

農業機械科主任張中明表示，本科走的是實用風，呈現了他們近年來為創新傳統工具，以提升便利性及工作效率所做的努力，例如對農友採收超有幫助的蕃茄採收器。



▲農業機械科主任張中明和同學展示實用農用工具。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.24)

農場經營科陳怡貞主任和林昕源同學現場說明組織培養的經過，置於瓶中除了美觀，也可以增加成功率。現場也落實從產地到餐桌的「食農教育」，使用自種的台中大麥，研發一系麥食品。



▲農場經營科陳怡貞主任和林昕源同學現場說明組織培養。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.24)

人氣最高的地方，農場經營科和畜產保健科也是大家最喜歡造訪的展場，現場展出「有呷又有掠」的農、畜產加工產品，而綜合職能科則展示了學生中餐及烘焙的實習成果，並以熱情的服務態度展現學生進入職場前的充分準備。



▲落實從產地到餐桌的「食農教育」。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.05.24)