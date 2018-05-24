中華職棒／桃猿11:8險勝　賞給富邦6連敗

雙方今日都派出年輕土投先發，而兩隊的打線也自然沒有放過這個機會，首局桃猿就靠著對方游擊手的守備失誤，以及藍寅倫的安打，進帳2分；2局上郭嚴文在一二壘有人時敲出穿越安打，之後王柏融也敲安，幫助球隊取得4:0領先。

富邦悍將今(24)日在新莊棒球場對戰Lamigo桃猿，兩隊從開賽就一路纏鬥，富邦靠著申皓瑋以及張正偉的兩發全壘打一度將比賽追平，但是桃猿靠著林智平2分打點的二壘安打再度取得超前，再加上牛棚投手林國裕在7局下止住對手反撲的氣焰，終場就以11:8擊敗對手，並賞給富邦6連敗。

不過富邦反擊也來得很快，林益全和陳品捷接連敲安，打回球隊的第1分，之後今天剛上一軍的申皓瑋也建功，擊出二壘方向的安打，富邦該局得到2分、追成2:4。

3局上桃猿利用林智平的高飛犧牲打添得1分，不過富邦中心打線發威，蔣智賢和林益全兩支紮實的安打，讓球隊追到只剩下4:5、僅1分差。

不過可惜儘管隊友不斷給予火力支援，但陳仕朋始終無法穩定下來，4局上再被陽耀勳和王柏融敲出安打、丟掉1分，也讓教練團決定將他換下場，改由黃亦志上場中繼。

但桃猿先發黃子鵬也沒能撐太久，下一個半局申皓瑋先是敲出生涯首轟，接著張正偉也補上陽春砲，讓富邦於此時將比分給追成6:6，桃猿教練團也決定將投手更換為朱俊祥。

7局上，富邦牛棚投手送出3個四壞球保送，也讓桃猿利用藍寅倫的內野滾地球、跑回球隊的第7分，之後林智平在敲出帶有2分打點的二壘安打，桃猿單局灌進3分，以9:6再次超前。

7局下，此役手感熱得發燙的張正偉一上來就敲出二壘安打，之後于孟馗獲得四壞保送，胡金龍再敲出穿越安打、助球隊追回1分，富邦一度攻佔滿壘。不過桃猿換上林國裕後，慢慢控制住局勢，富邦該局只再靠滾地球得到1分，仍以8:9落後。

8局上，桃猿靠著陳俊秀的安打再添2分，將領先優勢拉開到3分，9局下陳禹勳上來關門，他雖然被敲兩安，但最終還是三振掉了林宥穎為球隊手下勝利。