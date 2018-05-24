影／爸帶兒子搶超商　告白：除了偷 沒什麼可教他

甫獲本屆坎城影展最佳影片「金棕櫚獎」肯定的日本電影《小偷家族》，導演是枝裕和昨（23）日深夜返回日本，直接在機場舉記者會，一開始就大秀金棕櫚獎座，即便搭乘長途班機略顯疲態，卻依舊難掩喜悅表情，並表示：「回國後看到工作人員們的笑臉，我終於有了獲獎的實感。」同時笑說：「頒獎典禮當天，我從授獎直到晚餐，都持續拿著金棕櫚獎座，當天造成的肌肉痠痛，一直到昨天才痊癒。」

該電影榮獲金棕櫚獎肯定之後，也帶動許多後續效應，不僅在日本的上映戲院，從原本的200家擴大到300多家；國際版權更是狂銷台灣、香港、韓國、法國、西班牙、巴西、北美、大洋洲等149國，且持續增加當中。各國片商紛紛讚譽：「雖然這是一部溫暖動人的家族物語，卻擁有強而有力的議題。本片凸顯不論先進國家經濟如何發達，現今依然有許多人們在社會底層掙扎。」驚人的是，本片目前的版權銷售成績，也確定打破2016年人氣動畫《你的名字》的125國銷售紀錄。