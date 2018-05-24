一個月挖走兩邦交國 學者：中共升高壓力

董立文晚間接受中央社記者訪問表示，中共一個月內挖走台灣兩個邦交國，中共關心的不是民進黨政府的反應，而是台灣人民的反應，因為中共對台政策是要吸納台灣人民。

董立文說，上次與多明尼加斷交，台灣人民反應冷淡有2個意涵，包括從台灣退出聯合國、台美斷交以來，台灣人民已經習慣中共對台灣的外交打壓，且現在台灣所有邦交國都不是台灣生存與發展重要關鍵，與台灣社會人民連結薄弱，所以台灣人民反應冷淡。

他表示，國內相關民調也顯示，台灣人民認為中共挖邦交國，無助兩岸關係，且會對中共抱持更多敵意，既然如此，他不知道為什麼中共還要做這些不理性的舉動，「損人（台灣人民）不利己」；花那麼多錢，從事沒有意義的外交戰爭，那些錢何不花在中國百姓身上。

政府未來該如何因應，董立文指出，蔡政府的外交政策早已調整過，「踏實外交」分為3個層面，第1個層面是要與關係台灣生存發展的非邦交國，乃至於經濟、社會、文化關係要更深化緊密，甚至要有新的突破。

他表示，過去2年可以看到台灣與美國、歐盟、日本關係深化與突破，這才是台灣生存與發展關鍵。

董立文指出，第2層面是新南向政策，拓展經濟生存發展空間。第3層面則是與邦交國關係是踏實、互享互利的關係；台灣願意幫現有邦交國發展經濟社會，但若變成「叫價關係」，台灣不可能再用金錢外交去維護邦交國。從這3層面來看，很清楚，蔡政府早就做好準備了。

民主進步黨籍立法委員羅致政表示，中國再挖台灣邦交國，主要是反制台灣在一些外交上的進展，例如最近世界衛生大會，美國、歐洲支持台灣力道提升，中國要潑台灣冷水。

他說，另一方面是台灣與美國關係會因為美國在台協會新館落成，快速增溫，以及美國國會相關動作都朝提升美台關係努力；中國的動作很清楚是針對台灣外交進展所採取的反制動作。

羅致政表示，邦交國當然要努力鞏固，但另一方面有可以發展與成長的空間，還是在一些與主要國家的實質關係上，例如美國、日本、歐洲，以及印太戰略國家、印度等等，這些攸關台灣安全、經濟利益的國家，看起來關係反而是更好的。

他認為，努力穩固邦交的同時，更重要的是與實質、重要國家的關係，目前朝提升方向努力，這些比較不會受中國因素干擾。（編輯：李淑華）1070524