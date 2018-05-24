布吉納法索斷交 總統出訪非洲前已有徵兆

（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北24日電）外交部長吳釗燮今天宣布與布吉納法索斷交。他說，總統蔡英文4月出訪非洲時，布國總統就說有國際會議不便接待；因此蔡總統並未走訪布國。當時我國已感到些許不安。

吳釗燮說，最確切的時間點是今天駐布吉納法索大使沈真宏接到對方的電話，說要跟大使見面，宣布重大事件等訊息，布國也在台北時間晚間6時左右正式宣布斷絕與中華民國的外交關係。

吳釗燮晚間召開國際記者會時表示，布吉納法索邦交生變，大概在今年4月蔡總統出訪非洲時，已經有徵兆。

蔡總統4月下旬曾出訪非洲友邦史瓦帝尼（原史瓦濟蘭），但並未一併訪問位於非洲的布吉納法索。