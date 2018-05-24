影音／台布斷交　蔡英文信心喊話：陸越打壓　台絕不退縮

我非洲友邦布吉納法索今晚閃電宣布與我斷交，蔡英文總統晚間發表重大談話，指出中國大陸的打壓，只會讓台灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，「我們絕不退縮」！

以下是蔡英文重大談話全文：

今天我們與布吉納法索正式斷交，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。而這樣的不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，台灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。

中國的打壓，無論是軍機繞台，斷我邦交國，強迫國際企業更改我國名稱，杯葛台灣參與世界衛生組織在內的國際組織，甚至連其他國家民間的兒童繪畫活動，都遭受到粗暴的政治干擾。越是蠻橫的行為，越激發國際的反感，也更強化他們對台灣的支持。這次的 WHA 得到有史以來最多國家的聲援，就是明顯的例證。