再傳斷交 美學者：年底前北京壓力加劇

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）布吉納法索與中華民國斷交，前美國在台協會主席卜睿哲指出，11月選舉前，北京對台施壓力道可能會加劇。前美國在台協會台北辦事處長包道格認為，北京認為現在是限縮台灣空間的時機。
外交部長吳釗燮今天召開記者會宣布，中華民國與布吉納法索斷交。這是多明尼加宣布轉向中華人民共和國後，一個月內第2個斷交的盟邦。
華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）東北亞研究中心主任卜睿哲（RichardBush）回覆中央社記者電郵指出，多明尼加與布吉納法索先後斷交只是巧合，中國對這些國家已經努力一段時間，只是湊巧在3週內開花結果。不過，也可能是北京給總統蔡英文就職2週年的禮物。
卜睿哲擔憂，年底11月地方選舉前，北京的壓力可能會加劇。
蔡總統在就職演說中未提九二共識，但承認九二會談是歷史事實。卜睿哲認為，北京不斷要求蔡總統必須明確接受九二共識，但這是各國經常使用的手法；如果北京願意，可利用蔡總統的言論建立互惠的信賴基礎，因此真正的問題在於，北京為何選擇拒絕接受蔡總統的說法。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment forInternational Peace）研究副院長包道格（DouglasPaal）透露，最近與中國官員交談時，他們明確表示北京打算擴大對台施壓的意圖，獲取承認九二共識等兩岸關係的政治基礎。
中國官員也指出，先前北京推遲台灣友邦轉向的請求，但現在不會再這麼做了，北京也計畫增加對台軍事演習。
從中國官員的談話與中方近來的行動，包道格指出，北京似乎認為現在是透過限制台灣空間的作法，向台灣人民發出更強烈訊息的時候。如何處理這些壓力，需要台灣長期的戰略思考。（編輯：廖漢原）1070524