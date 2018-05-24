再傳斷交 美學者：年底前北京壓力加劇

（中央社記者江今葉華盛頓24日專電）布吉納法索與中華民國斷交，前美國在台協會主席卜睿哲指出，11月選舉前，北京對台施壓力道可能會加劇。前美國在台協會台北辦事處長包道格認為，北京認為現在是限縮台灣空間的時機。

外交部長吳釗燮今天召開記者會宣布，中華民國與布吉納法索斷交。這是多明尼加宣布轉向中華人民共和國後，一個月內第2個斷交的盟邦。

華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）東北亞研究中心主任卜睿哲（RichardBush）回覆中央社記者電郵指出，多明尼加與布吉納法索先後斷交只是巧合，中國對這些國家已經努力一段時間，只是湊巧在3週內開花結果。不過，也可能是北京給總統蔡英文就職2週年的禮物。