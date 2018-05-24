與台灣24年交情 布吉納法索9句話終結

他接著表示，這個決定是出於政府在國家間彼此協同下捍衛布吉納法索及人民利益的堅定意志，建立最好的夥伴關係，以讓布吉納法索的社會經濟發展更加穩固、區域和地區計畫更易推動。

巴瑞在聲明中表示，雙邊關係自1994年起持續了24年，但今天，世界的演變和國家、地區面臨的當前社會經濟挑戰，引人重新思考布吉納法索的立場，「布吉納法索政府決定，今天起，與台灣斷絕外交關係」。

（中央社記者曾依璇巴黎24日專電）布吉納法索外交部長巴瑞（Alpha Barry）今天以一紙聲明、共9句話宣布與台灣斷絕外交關係，理由是面對世界變化和社會經濟挑戰，必須重新思考自身立場。

聲明還提到，布吉納法索設在台北的使館及台灣設在瓦加杜古（Ouagadougou）的使館很快會關閉。

巴瑞表示，他今早接待台灣駐布吉納法索大使沈真宏，正式通知斷交決定；在此之前，也已電話通知布吉納法索駐台灣大使尚娜（Aminata Sana/Congo），外交部已著手安排，讓所有駐在台灣的布吉納法索官方代表回國。

聲明最後是一句簡短的「我向你們致謝」，但沒有明確說明「你們」是指誰。另外，聲明隻字未提中國。

布吉納法索與中華民國斷交後，中華民國在非洲的友邦僅餘史瓦帝尼王國一國。（編輯：郭中翰）1070524