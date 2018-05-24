工會要求調整日支費 長榮：參考物價指數

（中央社記者陳葦庭台北24日電）長榮航空與桃園市空服員職業工會今天進行團體協商會議，工會提出日支費由現行每小時新台幣90元調整為150元，但長榮航空表示，未來將參照國際物價指數酌情調整。

長榮航空今天晚間發布新聞稿表示，此次議程及議案由擔任主席方的桃園市空服員職業工會提出，討論年度休假123天，未休足的天數公司需補償3倍薪資或3倍休假日，以及日支費調整由現行每小時90元調整為150元。

針對在年度休假123天議題方面，長榮航空提出，目前空服員年度休假除在台灣原有的116天休假日外，再加計現行於外站期間未提供勞務的完整日曆天，這些現有的實際休息日加起來已超過現行勞基法規定的116天。