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工會要求調整日支費 長榮：參考物價指數

中央社2018/05/24 21:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳葦庭台北24日電）長榮航空與桃園市空服員職業工會今天進行團體協商會議，工會提出日支費由現行每小時新台幣90元調整為150元，但長榮航空表示，未來將參照國際物價指數酌情調整。

長榮航空今天晚間發布新聞稿表示，此次議程及議案由擔任主席方的桃園市空服員職業工會提出，討論年度休假123天，未休足的天數公司需補償3倍薪資或3倍休假日，以及日支費調整由現行每小時90元調整為150元。

針對在年度休假123天議題方面，長榮航空提出，目前空服員年度休假除在台灣原有的116天休假日外，再加計現行於外站期間未提供勞務的完整日曆天，這些現有的實際休息日加起來已超過現行勞基法規定的116天。

長榮航空說，經勞資雙方討論後，長榮航空將在目前年休116日或117日的內涵不改變，以及休假日不下降的前提下，參考他航的做法，研議是否有增加休息日的空間。

在日支費由90元調整為150元的議題方面，長榮航空認為日支費屬於費用補貼性質，經參酌行政院主計總處頒布之「中央機關各機關派赴國外地區出差人員生活費日支數額表」，以及國際間主要航空公司日支費用，現行每小時90元日支費，不亞於相關參考指標水準，已屬合理，未來將參照國際物價指數酌情調整。

長榮航空自去年4月開始，每個月均與桃空職工進行團體協商會議，本次會議也已約定下次協商時間為6月24日。（編輯：黃于）1070524

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