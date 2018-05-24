中華民國與布吉納法索大事記

（中央社記者劉麗榮台北24日電）中華民國與布吉納法索曾在1961年建交，後因布國與中共建交而斷交，兩國1994年復交。前總統陳水扁、馬英九皆訪問過布國，兩國在農業、醫療等方面多有合作。

中華民國與布國曾兩度建交，先於1961年建交，布國因在1973年與中華人民共和國建交，中華民國宣布與布國終止外交關係。後來中華民國1994年又與布吉納法索在台北簽署復交公報。

外交部長吳釗燮今天召開國際記者會宣布，西非布吉納法索通知要跟中華民國斷絕外交關係，政府也決定自即日起終止雙邊外交關係。對於一個月內多明尼加、布吉納法索相繼與台灣斷交，他也已口頭向總統蔡英文請辭。