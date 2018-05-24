台新金：ISS表態支持公司派提名董事

（中央社記者田裕斌台北24日電）台新金控今天發布聲明稿，說明「機構股東服務公司」(ISS)出具研究報告，在台新金今年股東常會改選4席普通董事及3席獨立董事中，支持公司派提名的董事。

台新金表示，針對寶佳集團多次以新聞操作攻擊台新金並傷害經營團隊，又高調的在國內金融機構四處插旗，回顧寶佳資產管理成立以來短暫的投資歷史，對幾家金融機構的投資未具長期承諾，且事實證明是短期操作，寶佳集團這些不適的行逕，不宜進入台新金董事會。

此外，寶佳資產經理人唐楚烈之前受財政部指派任職彰化銀行總經理時，不斷掣肘台新金妥適處理彰銀案所提的建議，傷害台新金股東權益，面對寶佳集團，有責任強力捍衛公司暨股東權益。