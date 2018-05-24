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中央社

台商參加印度智慧城市展 吸引印商接洽

中央社2018/05/24 21:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里24日專電）外貿協會率領台灣10家優質智慧城市解決方案廠商昨天起在新德里參加印度智慧城市展，展出智慧家庭、智慧交通等各種智慧城市解決方案，吸引塔塔等印度業者洽談。

經濟部工業局副局長楊志清今天下午參觀台灣館，一一了解各家廠商狀況，他認為印度市場潛力大，在新南向政策下，台灣廠商在實力的後盾下，到印度耕耘絕對有很大的機會搶占市場。

第4屆印度智慧城市展（4th Smart Cities India2018 Expo）23日到25日在新德里展覽中心（PragatiMaidan）舉行，中華民國對外貿易發展協會也率領10家優質台灣業者設立台灣館參展。

台灣館這次展出的，包括威聯通科技（Qnap）智慧雲解決方案、威強電工業的電腦智慧運輸、精英電腦提供的企業智慧節能等解決方案，及微程式資訊的智慧交通與支付、速影科技的智慧家庭安全、及睿橋資訊以溫度偵測為主體的智慧家庭等解決方案。

由於台灣展示的智慧方案是積極發展智慧城市的印度所需，包括塔塔集團（Tata Group）等印度大型企業都造訪台灣館，尋求解決方案，尤其是睿橋資訊的智慧家庭解決方案，塔塔集團旗下兩個不同事業單位都前來洽詢。

正在印度尋找合作夥伴的睿橋資訊工程師江紹斌認為，印度市場發展快速，但是智慧家庭產業幾乎是塊處女地，因此參加這項展覽，是希望能在印度找到合適的在地合作夥伴。

威聯通科技看好印度市場成長，一年前已在印度班加羅爾設立據點，經常參加印度展覽的威聯通科技業務經理吳可汗說，威聯通科技在積極參展與耕耘市場下，印度業務平均每年成長2到3成。

已在印度市場耕耘10年的精英電腦資深經理鄭明輝說，印度經濟快速起飛，加上印度總理莫迪（NarendraModi）積極發展智慧城市，許多企業、醫院等都需要智慧節能解決方案，因此精英電腦很看好這塊市場，希望尋找第三方合作夥伴強化在印度市場的參與。（編輯：郭中翰）1070524

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