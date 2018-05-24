一馬洗錢弊案 FBI承諾合作調查

（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）馬來西亞新政府為調查一個馬來西亞發展公司醜聞，成立的特別工作小組，今天發表聲明，將與美國聯邦調查局和司法部，合作調查前政府可能涉及貪腐的一馬公司洗錢案。

聲明指出，小組今天在馬來西亞首相署與美國聯邦調查局（FBI）及司法部人員會面，討論一馬公司（1MDB）案。

出席人士包括大馬前檢察總長阿都干尼（AbdGhanibin Ahmad）及反貪污委員會前主席阿布卡欣（Abu Kassim Mohamed）等，會中討論一馬公司洗錢案調查方向及刑事犯罪的司法互助外，也提及馬國索回在美遭凍結的一馬公司相關資產。