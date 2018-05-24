台布斷交 北京稱歡迎布國早日加入中非大家庭

（中央社記者周慧盈北京24日電）中國外交部今天表示，中方注意到西非布吉納法索與台灣斷絕外交關係，「中方對此表示讚賞」，「歡迎布吉納法索在『一個中國』原則基礎上早日加入中非友好合作大家庭」。

中國外交部發言人陸慷今晚透過「外交部發言人辦公室」公眾號以答記者問方式回應稱：「我們注意到布吉納法索政府發表聲明，決定同台灣斷絕所謂『外交』關係，中方對此表示讚賞。」

陸慷說，「眾所周知，1971年10月聯合國大會第26屆會議通過第2758號決議，明確中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。該決議所確認的『一個中國』原則已成為國際社會的普遍共識」。