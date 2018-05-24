研擬新增餽贈罪 陳瑞仁：賄賂罪的補位條款

（中央社記者蕭博文台北24日電）法務部今天宣布研擬增訂餽贈罪、影響力交易罪，參事陳瑞仁對此指出，餽贈罪是賄賂罪的「補位」條款，就是在「賄賂罪」漏接之後，上前補位將收錢的公務員繩之以法的罪名。

陳瑞仁表示，法院經常在檢察官已經證明公務員收錢或接受招待後，以類似「工程款高達3億元，但送禮僅3萬元，顯無法成立對價關係」、「花酒席間，廠商未開口央求放水，公務員也未刁難，顯與職務行為無對價關係」而判無罪。

陳瑞仁說，如果台灣有制訂餽贈罪，這些公務員或送錢的人就可以用餽贈罪來加以處罰，因為縱使沒有對價關係，也是有原因關係上的關聯性。