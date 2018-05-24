布吉納法索斷交 吳釗燮：中國是唯一因素

吳釗燮表示，今天晚間布國政府正式跟駐布吉納法索大使沈真宏表示，將和台灣斷絕外交關係，為維護主權與尊嚴，他代表政府宣布，即日起中止與布吉納法索的外交關係，全面停止雙邊合作和援助計劃，撤離大使館、醫療團與技術合作人員。

（中央社記者顧荃台北24日電）外交部長吳釗燮今晚召開國際記者會，宣布與布吉納法索斷交。他說，雖然這次斷交表面上看起來跟中國沒關係，「但大家都知道，中國就是唯一因素」，布吉納法索跟中國建交是遲早的事。

他表示，布吉納法索是繼月初多明尼加斷交後的第2個斷交案例，他和全國人民一起感到難過、憤怒與遺憾。劉德立晚間也召見布國駐台大使，表達嚴重抗議。

吳釗燮強調，中國搶奪邦交國，打壓台灣外交空間，不會縮短兩岸距離、不會讓兩岸往和平友好方向發展，更不會贏得兩岸人民的心靈契合，只會讓台灣人民再次對中國政府作為感到憤怒與失望。他要引用總統蔡英文曾說的「我們絕對不會在北京壓力下低頭」；他也要重申，台灣絕對不會跟中國進行金錢外交的競逐。

他說，即使中國搶奪邦交國，不代表台灣會放棄發展與理念相近國家間更緊密、更友好的關係，這段時間台灣國際關係大幅進步，跟其他理念相近民主國家間的關係也不斷進步，中國的做法不會導致這些進步停止，只會讓台灣發展與理念相近國家關係的決心越來越強。

吳釗燮說，他也要感謝18個邦交國對台灣的支持，這幾天邦交國跟理念相近國家一起在世界衛生大會（WHA）強調，台灣是國際社會重要一員、台灣人民應有參與國際事務的權利，他要感謝這些國家對台灣的重視，也會持續善盡國際社會責任，維繫跟邦交國的關係。

對於布吉納法索斷交的徵兆，吳釗燮說，蔡總統4月出訪非洲前，外交部對邦交已感到不安，因當時布國總統說有國際會議不方便接待，但這應是重要政治行程。

吳釗燮指出，最近也有很多徵兆，例如布國媒體炒作跟中國建交議題、布國沒有在WHA為台灣發言且代表團團長先行離開日內瓦、這幾天布國在台學生需決定要留在台灣或前往中國唸書等；最確切的時間是今天布國外交部長說要與駐布吉納法索大使沈真宏見面，布國也在台北時間晚間6時左右，正式宣布斷絕與中華民國的外交關係。

吳釗燮說，在掌握布吉納法索斷交的訊息後，已口頭跟蔡總統請辭，政務官必須要為政務負責。

至於目前與非洲另一邦交國史瓦帝尼（原名史瓦濟蘭）的關係，吳釗燮表示，他對史瓦帝尼深具信心，蔡總統才剛訪問過史國，史國國王6月也會來台參加兒子的畢業典禮，「我們跟史瓦濟蘭關係的確非常鞏固」。

媒體詢問，是否認為中國挖台灣邦交國是在改變現狀，吳釗燮說，中國搶奪台灣邦交國，或是對台進行軍事威脅，都是在改變現狀，這不只是台灣人民感受到的，美國國務院也採用這個說法。

目前中華民國邦交國已降到18個，史瓦帝尼是中華民國在非洲唯一的友邦。外交部晚間發布聲明表示，中國繼2016年12月利誘非洲友邦聖多美普林西比後，再度脅迫布吉納法索與中華民國斷絕長達24年的外交關係，政府至感憤怒及遺憾。（編輯：李信寬）1070524