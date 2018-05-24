NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈擁槍男思念亡母　主動攜槍投案小萌娃忙表白利晴天　不甩孟耿如腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

台商變共諜 吸收調查官不成反遭擒

中央社2018/05/24 21:55
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）39歲林姓台商遭中國大陸吸收成為間諜，不但洩漏調查局情報調查官身分，更計劃利誘吸收，檢察官今天搜索林男住處並將他拘提到案，由於涉犯國家安全法等罪，晚間向法院聲請羈押禁見。

桃園地方法院檢察署晚間發布新聞稿表示，地檢署重大刑案專組檢察官葉益發，偵辦39歲林男涉犯國家安全法等案件，在長期監控後，今天上午指揮法務部調查局國家安全維護工作站及桃園市調查處，搜索林男住處，除查扣相關文件、行動電話，並拘提林男及傳喚相關證人到案。

桃園地檢署表示，林男前往大陸蘇州經商，並擔任蘇州台青會會長、台商投資協會副會長、青年聯合會委員，遭中國大陸國安單位吸收為間諜後，在105年至106年間，向中共國安單位洩漏法務部調查局某情報調查官身分。

為了吸收這名調查官為中國大陸刺蒐台灣公務秘密、資料並發展組織，桃園地檢署表示，林男多次以餽贈禮品、現金、安排職務等方式利誘，不過都遭到調查官嚴拒而未得逞。

桃園地檢署檢察官在偵訊後，認為林男涉犯國家安全法、國家情報工作法、貪污治罪條例等犯罪嫌疑重大，有事實及相當理由足認有逃亡、勾串證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，晚間向法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1070524

吳釗燮為斷交負責 府方：沒...川普致金正恩公開信 取消川金會

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan