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中央社

德州槍擊案受害者和倖存者會見州長

中央社2018/05/24 22:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社奧斯汀24日綜合外電報導）德州槍擊案受害者家屬和倖存者，今天將和州長艾波特進行一場最後回合的會談。艾波特在休士頓地區一所高中槍擊案造成10人喪生後，尋求遏止槍擊屠殺發生的方法。

路透社報導，州長辦公室發表聲明說，聖塔菲高中（Santa Fe High School）的學生和家長，以及數名來自索塞蘭泉（Sutherland Springs）的人士將一起參加。

聖塔菲高中一名學生18日在校內開槍濫射，造成8名學生和2名教師喪生。索塞蘭泉則於去年11月發生槍手闖入教堂開槍，奪走26名教徒的生命。

共和黨籍的艾波特（Greg Abbott）22日在德州首府奧斯汀和教育人員與執法人員舉行圓桌討論會，接著昨天又和全國步槍協會（National Rifle Association）分支德州槍枝協會、支持槍枝管制的德州槍枝意識行動（Texas Gun Sense），以及心理衛生專家開會。

艾波特昨天在開完2小時閉門會議後表示：「我們試圖為不總是看得順眼的各方搭起橋樑，為共同的目標努力，這是為了確定我們的學生、我們的校園、我們的社區的安全。」

艾波特說，昨天的小組討論，討論如何解決校園心理健康議題、家庭槍枝保管措施，以及所謂的紅旗警告法案，以確保槍枝不會落入法官裁定會危害他人的人士手中。

艾波特堅定支持擁槍權，他指出，任何州法的修訂必須保護憲法第二修正案明文保障持有和攜帶武器的權利。

今年2月佛羅里達州一起校園槍擊案造成17名學生和教師喪生，引發年輕人發起呼籲加強槍枝管制措施。和佛州不同，在德州這起高中槍擊案中，有很多的民選官員和倖存者都表態支持擁槍權。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070524

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