被騙攜毒大馬轉機遭逮 澳洲婦人被判死刑

她的委任律師夏非（Muhammad Shafee Abdullah）告訴法新社，但檢方提請上訴，上訴法院今天推翻先前判決，判她有罪。

去年12月，高等法院法官判決，艾克斯波斯托本人是在不知情的情況下運毒，判她無罪。

澳洲祖母級婦人艾克斯波斯托（Maria ElviraPinto Exposto）2014年12月在吉隆坡機場轉機時，警方在她攜帶的背包夾層中查獲1.1公斤冰毒（crystalmeth）。

（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）委任律師說，澳洲一名54歲婦人網戀被詐，又被騙攜毒過境馬來西亞時遭查獲，馬國高等法院先前判定無罪，然而上訴法院今天推翻高院判決，改判死刑。

在穆斯林占人口多數的馬來西亞，持有50公克以上冰毒即被視為毒犯，一旦被定罪，為唯一絞刑處死。

夏非抨擊這項判決「有悖常理」，並說艾克斯波斯托將會上訴到最高法院進行最後一搏。

艾克斯波斯托是4個小孩的母親，她辯稱不知背包夾層藏有冰毒。她是為了會見自稱是美國大兵的網友「史密斯上尉」（Captain Daniel Smith），前往中國大陸上海，但未能見到對方，又有一名陌生人要她帶一只背包前往墨爾本。

她在吉隆坡轉機時誤闖入境大廳，將背包交給海關檢查時，被查出藏有毒品。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070524