NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈小萌娃忙表白利晴天　不甩孟耿如台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

被騙攜毒大馬轉機遭逮 澳洲婦人被判死刑

中央社2018/05/24 22:11
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）委任律師說，澳洲一名54歲婦人網戀被詐，又被騙攜毒過境馬來西亞時遭查獲，馬國高等法院先前判定無罪，然而上訴法院今天推翻高院判決，改判死刑。

澳洲祖母級婦人艾克斯波斯托（Maria ElviraPinto Exposto）2014年12月在吉隆坡機場轉機時，警方在她攜帶的背包夾層中查獲1.1公斤冰毒（crystalmeth）。

去年12月，高等法院法官判決，艾克斯波斯托本人是在不知情的情況下運毒，判她無罪。

她的委任律師夏非（Muhammad Shafee Abdullah）告訴法新社，但檢方提請上訴，上訴法院今天推翻先前判決，判她有罪。

在穆斯林占人口多數的馬來西亞，持有50公克以上冰毒即被視為毒犯，一旦被定罪，為唯一絞刑處死。

夏非抨擊這項判決「有悖常理」，並說艾克斯波斯托將會上訴到最高法院進行最後一搏。

艾克斯波斯托是4個小孩的母親，她辯稱不知背包夾層藏有冰毒。她是為了會見自稱是美國大兵的網友「史密斯上尉」（Captain Daniel Smith），前往中國大陸上海，但未能見到對方，又有一名陌生人要她帶一只背包前往墨爾本。

她在吉隆坡轉機時誤闖入境大廳，將背包交給海關檢查時，被查出藏有毒品。（譯者：羅苑韶/核稿：嚴思祺）1070524

德州槍擊案受害者和倖存者會見州嘉義計程車被漲潮淹沒 司機...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan