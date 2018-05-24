NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈小萌娃忙表白利晴天　不甩孟耿如台語欸通！手機這樣打可輸入蚵仔煎腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
中央社

布吉納法索斷交 民進黨：只會讓台灣更團結

中央社2018/05/24 22:12
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者葉素萍台北24日電）中華民國與布吉納法索斷交，民進黨今天說，深表痛心與憤怒；中國一再以利誘邦交國的手段，刻意去中華民國主權化、增加國民的恐懼情緒，只會換來台灣社會的團結與憤慨。

民進黨晚間透過新聞稿指出，中國布局非洲許久，過去2年來，透過各種金錢利誘，接連挖走友邦，民進黨予以嚴厲譴責，更對中國的作法感到不齒。

民進黨說，中國政權粗暴打壓行為證明「中國才是兩岸關係和平的破壞者、區域和平的麻煩製造者、自由民主價值的危害者」。中國打壓台灣國際空間的惡劣行徑，絕不會逼使台灣政府屈服；台灣更不會在中國的威脅壓力下，放棄拓展對外空間的努力。

民進黨表示，中國一再以利誘邦交國的手段，刻意去中華民國主權化、增加國民的恐懼情緒，只會換來台灣社會的團結與憤慨；中國接連的威逼，也只會促使台灣與美國等自由民主大國，形成更緊密的夥伴關係。

民進黨強調，此時此刻台灣社會必須更加團結，不退讓屈服或退縮，也呼籲各界共同譴責中國政權的惡劣行徑。政府必定會以更堅定的決心，發揮更強大韌性，用自己的方式走向世界，與文明大國攜手，為台灣人民爭取更多的國際權益和國家尊嚴。

另外，前副總統呂秀蓮晚間也發表聲明指出，國人應該清楚理解中國一直是台海和平與現狀的破壞者，守護台灣主權與維護國家利益應該超越藍綠。對於北京當局罔顧台灣人民健康以及刻意否認主權獨立的事實，表示最嚴正的抗議。（編輯：蘇志宗）1070524

被騙攜毒大馬轉機遭逮 澳洲...大事紀：中國打壓台灣 無...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan