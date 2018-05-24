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中央社

會梅克爾 習近平：堅定倡導多邊主義

中央社2018/05/24 22:14
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京24日電）中國國家主席習近平今天會晤到訪的德國總理梅克爾時表示，中德兩國要做中歐關係的引領者，中國願和歐洲一道堅定倡導多邊主義。

梅克爾（Angela Merkel）於24至25日對中國展開任內第11次的訪問，並分別與習近平和中國國務院總理李克強舉行會晤和會談。

習近平強調，中德兩國要做合作共贏的示範者、中歐關係的引領者、新型國際關係的推動者、超越意識形態差異的合作者，這應是雙方下階段推進兩國關係共同努力的方向。

他並指出，雙方要保持高層密切交往，「歡迎德國抓住中國新一輪開放機遇」，以及歡迎德國企業積極參與中方的「一帶一路」倡議。

習近平同時指出，「中國始終堅定支持歐洲自主選擇的一體化道路。中方願同歐方一道，堅定倡導多邊主義，推動國際形勢朝著穩定和有利於各方的方向發展。」

梅克爾則表示，德國願抓住中國深化開放帶來的新機遇，擴大德中貿易投資合作及人文交流。在當前世界形勢發生很大變化的背景下，德中兩國要加強在國際事務中溝通協調。德國支持增進歐中合作關係。

據中國外交部官網，雙方還就國際貿易和伊朗核問題等議題交換看法。

與梅克爾會談時，李克強表示，中方期待推進中歐投資協定談判，願同歐方共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，促進貿易和投資自由化便利化。

他也指出，要推動中德關係與各領域互利合作在現有基礎上更上層樓，包括辦好將於年內舉行的新一輪中德政府磋商，以及秉持雙向開放、擴大合作共贏，加強在人工智能、新能源汽車、車聯網、自動駕駛等新興產業領域合作。

梅克爾則表示，德方願同中方加強經貿、科技、自動駕駛等廣泛領域合作。歡迎中國企業投資德國。德國支持推進歐中投資協定談判，希望盡早取得積極進展。（編輯：邱國強）1070524

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