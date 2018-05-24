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中央社

反擊強奪邦交 陸委會將嚴審陸官員來台

中央社2018/05/24 22:21
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰台北24日電）布吉納法索今天宣布與中華民國斷交。陸委會晚間透過新聞稿強烈譴責陸方，並強調將嚴格審查陸方各級政府官員及相關人士來台，防範中共藉機在台統戰分化、擾亂社會安定。

行政院大陸委員會新聞稿嚴正抗議中國大陸在不到一個月內連續以金錢利益惡意強奪2個邦交國，破壞台海和平穩定基礎，更無視台灣人民的權益與主張。

陸委會指出，中國大陸企圖透過外交及軍事的偏執威嚇作法，壓迫台灣接受其單方設定的「一個中國」原則，只能證明中共對台灣的政策與民主民意充滿恐懼與不安；但北京當局反向而行的惡劣行徑，只會讓台灣愈加堅定走自己的路、不會屈從。

陸委會強調，中共當局2年多來拒絕官方互動溝通化解分歧，卻始終透過相關人士來台進行統戰分化，無助於兩岸關係良性發展與相互瞭解。

陸委會指出，在維護國家安全及保障全體國民福祉的考量下，政府必須採取必要措施，即日起將針對中國大陸各級政府官員及相關人士來台嚴格審查，以強化國安管控機制、維護社會秩序。

陸委會重申，北京當局是兩岸良性互動發展的破壞者，愚昧作為不會對中華民國是主權國家的事實有任何一絲一毫的損害，國際社會也終將認清中共政權虛偽、兩面的本質。

陸委會表示，陸方利用政經強勢威脅，侵犯台灣及他國主權安全，將嚴重危害整個東亞區域的安全結構及民主人權普世價值體系。

陸委會強調，台灣仍將盡最大努力維持台海和平穩定，台灣2300萬人民將更加團結面對中共對台的嚴峻挑戰，不會退縮、一致對外；政府也將持續與國際社會密切合作，堅定捍衛國家主權尊嚴與人民安全福祉。（編輯：）1070524

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