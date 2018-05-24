大事紀：中國打壓台灣 無所不用其極

外交領域是近一年來中國打壓台灣的首要目標。其中，在邦交國方面，繼2016年12月21日聖多美普林西比與台灣斷交並與中國建交後，中國強挖台灣邦交國的大事紀如下：

（中央社台北24日電）繼多明尼加與台灣斷交並與中國建交後，布吉納法索今天宣布與台灣斷交，凸顯中國一年來對台灣打壓不斷增強。除邦交國斷交外，從軍機繞台、施壓外館及企業改名到打壓台灣藝人，不勝枚舉。

--2018年5月24日，布吉納法索宣布與台灣斷交。

除了邦交國，中國對台灣在非邦交國的外交打壓，近一年來也不遺餘力，不斷逼迫駐在國要求台灣將外館改名，刪除「中華民國」或「台灣」字樣，其中有（以下為訊息公布日期）：

--2017年1月12日，駐奈及利亞代表處被要求由「中華民國」改為「台北」，並遷離首都阿布賈。代表處於同年4月6日暫停運作。

--2017年6月14日，駐杜拜代表處被要求由「中華民國」改為「台北」。

--2017年6月27日，駐厄瓜多代表處被要求由「中華民國」改為「台北」。

--2017年7月12日，駐巴林代表處被要求由「台灣」改為「台北」。

--2018年2月12日，駐巴布亞紐幾內亞代表處被要求由「中華民國」改為「台北」。

--2018年4月27日，駐約旦代表處被要求由「中華民國」改為「台北」。

此外，中國對台灣參與不涉政治國際組織的打壓，未曾間斷。首先是台灣2016年無法參加3年一度的國際民航組織（ICAO）大會，之後還包括：

--2017年5月，台灣未獲邀請派員參加世界衛生大會（WHA），僅部份衛福部官員、外館及民間團體代表得以進場旁聽。

--2018年5月，台灣仍未獲邀請派員參加WHA，僅部份中央級民代及民間團體代表得以進場旁聽。

在武力威脅方面，以軍機、船艦繞台也是中國近一年多來武嚇台灣的伎倆，不計其數。光是今年以來就達5次，列舉如下：

--2018年1月4日，遼寧號航艦編隊沿台灣海峽中線以西，赴南海執行跨區遠海長航。

--2018年1月16日，遼寧號航艦編隊結束南海訓練，駛離台灣防空識別區，續向北返航母港青島。

--2018年3月20日，遼寧號航艦編隊沿台灣海峽中線以西，再赴南海執行跨區遠海長航。

--2018年4月12日，中共總書記習近平在三亞校閱海軍建軍迄今最大閱艦式，出動48艘各類型軍艦與潛艦，海空軍各式戰機76架，共1萬多名官兵參加。

--2018年4月18日，中共2架轟6K轟炸機穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地。

除外交、軍事方面外，商業領域也成為中國這一年來以「一個中國」為名，藉由向外國企業施壓，將「台灣」更名為「中國台灣」以遂行目標，至少包括：

--2018年1月10日，萬豪酒店將西藏及香港、澳門、台灣都列為「國家」，遭中國上海市黃埔區立案調查，中文網站被暫時關閉整改。其後，ZARA、美敦力（Medtronic）官網都因類似問題，被中國要求更改。

--2018年1月13日，中國民航局要求各外國航空業者，不得將台港澳列為國家。時至5月5日，美國白宮批評中國此舉是「歐威爾式胡言亂語」，並強烈反對，呼籲中國停止威脅之舉。

--2018年1月29日，中國官方針對民間企業，通報並公布「損害國家領土主權、安全和利益」的問題地圖，日商無印良品因中國地圖未含台灣，於3月22日遭上海官方罰款，陸媒並於5月下旬刻意炒作這一舊聞。

對台灣藝人肆意扣上台獨帽子，則是中國近年來打壓台灣的慣用伎倆，近一年來更趨於頻繁，包括：

--2017年12月31日，藝人林心如製作的網劇「我的男孩」遭人以接受台灣文化部補助為由，被指為「接受台獨資助」被停播。事後才查知是中國同業惡搞，才告復播。

--2018年3月28日，藝人柯宇綸被指支持台獨，主演電影「強尼．凱克」在中國遭停映。中國國台辦發言人安峰山聲稱，「不會允許持台獨立場和具有台獨言行的台灣藝人參與的影片在大陸上映」。

--2018年5月14日，大愛電視台在台播出的連續劇「智子之心」僅播出2集便喊停。由於中國網民指此劇「美化日本侵略者」，加上安峰山「任何美化侵略戰爭的做法」理應受到兩岸民眾共同反對的發言，引發中國打壓的廣泛揣測。（編輯：邱國強、張淑伶、林克倫）1070524