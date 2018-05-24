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漢城僑中與論山女商 慶祝姊妹校33週年

中央社2018/05/24 22:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）漢城華僑中學與論山女子商業高等學校今年結為姊妹校33週年，論山女商校監趙韓鎬今天從忠清南道論山市率領學生代表參訪漢城僑中，受到于植盛校長等師生熱情歡迎。

論山女商校監（相當於副校長）趙韓鎬、教師崔基峰和張真榮，在漢城僑中會議室分別與漢城僑中校長于植盛、教務主任王仁柱交換紀念品和禮物，為這次中華民國大韓民國兩校兩天一夜的交流活動揭開序幕。

漢城僑中校長于植盛表示，台韓兩校在國家既定的教育方針之下，自從1985年11月15日結緣以來，已有33年的歷史。這期間交互訪問，互贈獎學金，互相觀摩、學習，從未間斷，在教育內容上，亦有適度調整及加強；在兩國文化上，相互更了解。這些成果，首先感謝兩校理事會大力支持，並感謝兩校師生共同努力。

中華民國駐韓代表部行政組長梁兆林致賀詞表示，33年前曾在忠清南道論山女商見證台韓兩校的姊妹結緣，今天有幸再度目睹兩校歷久彌堅的情誼，實感榮幸，希望這份情誼能永續發展下去。

漢城僑中提供華語教學的學習課程，希望論山女商學生能有機會學習中華文化，互相切磋，有所收穫。

在漢城僑中任教的美術老師黃群畢業於國立台灣藝專（現在的國立台灣藝術大學），他利用漢城僑中校園的枯木，教導論山女商學生刻製飛魚，希望台韓兩校情誼永續，猶如沖上藍天的台東藍嶼飛魚般，拓展更美好的未來願景。

為了歡迎姊妹校師生的來訪，漢城僑中在大禮堂準備豐富的歡迎節目：舞獅、古箏、熱舞、魔術、歌唱等表演，供兩校師生欣賞。

來訪的論山女商師生將寄宿漢城僑中宿舍，明天一起參加漢城僑中舉辨的「愛寶樂園」郊遊活動，積極促進兩校的情誼。（編輯：郭中翰）1070524

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