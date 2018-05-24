漢城僑中與論山女商 慶祝姊妹校33週年

漢城僑中校長于植盛表示，台韓兩校在國家既定的教育方針之下，自從1985年11月15日結緣以來，已有33年的歷史。這期間交互訪問，互贈獎學金，互相觀摩、學習，從未間斷，在教育內容上，亦有適度調整及加強；在兩國文化上，相互更了解。這些成果，首先感謝兩校理事會大力支持，並感謝兩校師生共同努力。

論山女商校監（相當於副校長）趙韓鎬、教師崔基峰和張真榮，在漢城僑中會議室分別與漢城僑中校長于植盛、教務主任王仁柱交換紀念品和禮物，為這次中華民國大韓民國兩校兩天一夜的交流活動揭開序幕。

中華民國駐韓代表部行政組長梁兆林致賀詞表示，33年前曾在忠清南道論山女商見證台韓兩校的姊妹結緣，今天有幸再度目睹兩校歷久彌堅的情誼，實感榮幸，希望這份情誼能永續發展下去。

漢城僑中提供華語教學的學習課程，希望論山女商學生能有機會學習中華文化，互相切磋，有所收穫。

在漢城僑中任教的美術老師黃群畢業於國立台灣藝專（現在的國立台灣藝術大學），他利用漢城僑中校園的枯木，教導論山女商學生刻製飛魚，希望台韓兩校情誼永續，猶如沖上藍天的台東藍嶼飛魚般，拓展更美好的未來願景。

為了歡迎姊妹校師生的來訪，漢城僑中在大禮堂準備豐富的歡迎節目：舞獅、古箏、熱舞、魔術、歌唱等表演，供兩校師生欣賞。

來訪的論山女商師生將寄宿漢城僑中宿舍，明天一起參加漢城僑中舉辨的「愛寶樂園」郊遊活動，積極促進兩校的情誼。（編輯：郭中翰）1070524