美國保全性侵少女 所屬公司判賠300億台幣

當時有一名武裝保全接近，他告訴霍普．徹斯頓的男友不准動，然後就強暴她。

受害者霍普．徹斯頓（Hope Cheston）的律師史都華（L. Chris Stewart）今天告訴美聯社，霍普．徹斯頓2012年10月在一場派對中，和男友待在戶外野餐桌旁邊。

（中央社亞特蘭大23日綜合外電報導）美國一名公寓保全2012年強暴一名14歲少女被判有罪入獄服刑後，喬治亞州陪審團昨天裁定，加害人所屬的保全公司必須賠償10億美元（約新台幣300億元）。

霍普．徹斯頓的母親雷納塔．徹斯頓．松頓（Renatta Cheston-Thornton）在2015年3月代女兒提起訴訟，因為女兒當時還未成年。

喬治亞州陪審團昨天裁定，雇用薩克里的保全公司「犯罪預防機構」（Crime Prevention Agency）應負連帶責任，必須賠償10億美元。

史都華還說，犯案時年僅22歲的薩克里根本不該被雇用，因為他沒有武裝保全執照。

全國犯罪受害者律師協會（National CrimeVictim Bar Association）會長戴恩（Jeff Dion）透過電子郵件表示，裁定判賠數千萬美元或數億美元並不罕見。但他從沒聽過有單一受害者的個案賠償金高達10億美元。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1070524