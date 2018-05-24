北韓：廢棄核試驗場 證明停止核試

（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）北韓中央通信社報導，北韓核武研究所指出，根據北韓勞動黨七屆三中全會的決定，在5月24日進行完全廢棄北部核子試驗場的儀式，以證明停止核子試驗。

北韓聲明指出，以炸毀核試驗場全部坑道，完全封閉入口，同時炸毀警備部隊營房、觀測站的方式，來拆除核試驗場。經過查證，沒有出現放射性物質外洩的現象，對周遭生態環境不會有負面影響。

聲明指出，核試驗場地面上的觀測設備、研究建築、警備部隊設施等依次完全拆除，工作人員撤離後，核試驗場周邊將完全關閉。

聲明強調，經北韓與國外記者確認，爆破之前，試驗場的2條坑道處於隨時可進行大量地下核試驗的狀態。