川普稱遭FBI線民對付 美議員將聽取機密簡報

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）由於美國總統川普在無事實根據之下，指稱美國聯邦調查局（FBI）在通俄案調查時，利用一位線民對付他，美國兩黨國會議員將聽取FBI和情報官員簡報通俄案調查的機密內容。

路透社報導，川普最近暗示，FBI曾利用線民來搜集他在2016年總統大選期間的競選活動資訊，因此2名共和黨籍國會議員預期將出席首場簡報會議，會中將檢視與川普指稱有關的機密資料。這場簡報會沒有民主黨國會議員出席。

美國司法部發言人表示，另外安排的第二場簡報會，出席者將包括美國參眾兩院的兩黨領袖，亦即統稱的「八人幫」（Gang of Eight）。