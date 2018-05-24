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中央社

川普稱遭FBI線民對付 美議員將聽取機密簡報

中央社2018/05/24 22:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）由於美國總統川普在無事實根據之下，指稱美國聯邦調查局（FBI）在通俄案調查時，利用一位線民對付他，美國兩黨國會議員將聽取FBI和情報官員簡報通俄案調查的機密內容。

路透社報導，川普最近暗示，FBI曾利用線民來搜集他在2016年總統大選期間的競選活動資訊，因此2名共和黨籍國會議員預期將出席首場簡報會議，會中將檢視與川普指稱有關的機密資料。這場簡報會沒有民主黨國會議員出席。

美國司法部發言人表示，另外安排的第二場簡報會，出席者將包括美國參眾兩院的兩黨領袖，亦即統稱的「八人幫」（Gang of Eight）。

白宮發言人夏哈昨天稍早表示，第二場簡報會將在28日陣亡將士紀念日之後某個時間舉行。

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天也表示，民主黨國會議員應參與「檢視總統盟友愛扭曲事實和破壞調查的擾亂傾向，和干擾執行的人」。

舒默對於讓「八人幫」聽取簡報立即表示歡迎，但他也質疑，為何需要為聯邦參議院情報委員會（SenateIntelligence Committee）主席努尼斯（Devin Nunes），和聯邦眾議院監督委員會（House OversightCommittee）主席高迪（Trey Gowdy）兩位共和黨人，特別開一場簡報會。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070524

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