布吉納法索斷交 賴揆：中國是兩岸關係破壞者

（中央社記者顧荃台北24日電）外交部長吳釗燮今天宣布與布吉納法索斷交，行政院長賴清德表示，中國這一連串對台灣的外交打壓，要給予最嚴厲的譴責，「中國才是兩岸關係的破壞者」。

賴清德晚間在臉書發文談及台布斷交，引用韓非子「安危在是非 ，不在強弱；存亡在虛實，不在眾寡」。

賴清德表示，今天與布吉納法索正式斷交，中國這一連串對台灣的外交打壓，要給予最嚴厲的譴責。無論是軍機繞台，斷邦交國，杯葛台灣參與國際組織，以及其他國家民間的活動，在在都顯示出中國的蠻橫和不安，中國才是兩岸關係的破壞者，也是區域穩定的干擾者，而中國越蠻橫，越會激起國際的反感，也會讓國際社會更加支持台灣。