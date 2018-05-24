川普致函金正恩 願美永遠不須動用核武

（中央社記者鄭崇生華盛頓24日專電）美國總統川普今天寫信給北韓領袖金正恩，他說，在北韓不斷展現憤怒與敵意的情況下，見面「不恰當」，宣布取消，他還帶警告意味表示，願美國不須動用強大核武。

白宮稍早公布川普寫給金正恩的信函，稱呼金正恩為「朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長」，全文翻譯如下：

親愛的委員長，非常感謝你近來在我們談判交涉上所投入的時間、耐心與心力，討論雙方長期以來追求的相關峰會，這場峰會原訂6月12日在新加坡舉行。

我們被告知，這場峰會是北韓提出的，但對我們來說，這一點都不重要，我原本非常期待與你在新加坡會面，遺憾的是，有鑒於你近來的聲明中帶著無比憤怒，且展現公然的敵意，我認為這時要舉辦籌劃已久的會面並不恰當，因此，請讓我以此信告知你，新加坡的這場峰會不辦了，這對我們雙方是好事，對世界卻是損失。