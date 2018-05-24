中國揮金非洲 曾允諾3年大撒1.8兆

外交部長吳釗燮今晚召開國際記者會，宣布與布吉納法索斷交，並表示這次事件「中國就是唯一因素」，布吉納法索跟中國建交是遲早的事。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際戰略研究室主任薛力對中央社記者表示，斷交有兩岸關係的因素。而對布吉納法索這樣的小國來說，中國在非洲有很多投入，它也想分一杯羹，「如果跟中國沒有關係，很多都分不到。」

（中央社記者張淑伶上海24日電）布吉納法索24日與台灣斷交，反映出中國在非洲的龐大金錢攻勢。如今，中國已連續8年成為非洲最大貿易夥伴，3年前更承諾投入600億美元（新台幣1.8兆元）援建非洲基礎設施。

中國外交部發言人陸慷今晚也以答記者問形式說，中方歡迎布吉納法索在「一個中國」原則基礎上，早日加入「中非友好合作大家庭」。但這背後則是中國揮金非洲引起全球側目的事實，在帶動非洲建設發展之餘也引發不小爭議。

中非合作論壇（FOCAC）成立於2000年，每3年舉辦一次峰會，為中國在非洲活動提供了足夠的外交和制度平台。

2015年12月，中非合作論壇約翰尼斯堡峰會上，中國國家主席習近平宣布，今後3年將提供600億美元（新台幣約1兆8000億元），投資中非「十大合作計畫」，加大對非洲出口產業投資，並幫助在非洲修建道路、港口和鐵路等基礎設施。

這項消息宣布後，當時曾在中國國內引發議論，認為如此大規模援建，為何不用來扶助國內的窮人。

根據陸媒等深線報導，中國已連續8年成為非洲第一大貿易夥伴，2016年中非貿易額達到1492億美元。截至2016年底，中國對非投資存量近400億美元，15年來年均成長率超過30%。

但中國大舉進軍非洲並非毫無爭議。除了被某些人視為「新殖民主義」，中國企業不合格的安全和環境標準、不公平或違法商業行為，在非洲也引發不少反彈。

2013年，時任奈及利亞中央銀行行長沙努希（Sanusi Lamido Sanusi）曾說，中國拿走了非洲的自然資源，再轉身向非洲銷售成品，這種手段非但不是互利互惠，而且是殖民主義的真髓。（編輯：邱國強）1070524