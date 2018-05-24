駐日代表處購氫氣車 謝長廷談節能減碳

（中央社記者楊明珠東京24日專電）駐日代表謝長廷今天在東京向記者表示，代表處採購了一輛氫能車MIRAI（未來）當公務車，他希望能把這種環保車的使用經驗提供國內相關機關參考。

駐日代表處的公務車汰舊換新，新購置一輛豐田（Toyota）汽車公司製造的氫氣動力車，成了駐日代表處的新焦點。氫能車MIRAI是豐田於2014年底宣布大量生產的環保車。

謝長廷表示，之所以購買這輛氫氣車，主要是日本政府為促進這種環保車的普及，提供補助金，氫氣車售價700多萬日圓（約新台幣193萬元），較一般車貴，但可獲日本經濟產業省（經濟部）與東京都政府的補助共約300萬日圓，因此價格與一般車子相差無幾。