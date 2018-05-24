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中央社

駐日代表處購氫氣車 謝長廷談節能減碳

中央社2018/05/24 23:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京24日專電）駐日代表謝長廷今天在東京向記者表示，代表處採購了一輛氫能車MIRAI（未來）當公務車，他希望能把這種環保車的使用經驗提供國內相關機關參考。

駐日代表處的公務車汰舊換新，新購置一輛豐田（Toyota）汽車公司製造的氫氣動力車，成了駐日代表處的新焦點。氫能車MIRAI是豐田於2014年底宣布大量生產的環保車。

謝長廷表示，之所以購買這輛氫氣車，主要是日本政府為促進這種環保車的普及，提供補助金，氫氣車售價700多萬日圓（約新台幣193萬元），較一般車貴，但可獲日本經濟產業省（經濟部）與東京都政府的補助共約300萬日圓，因此價格與一般車子相差無幾。

他說，駐日代表處附近有位於目黑區和東京鐵塔附近各一座加氫站，還算方便。加氫一次車子約可行駛600公里，可節能減碳。

氫能車正式名稱是燃料電池車（Fuel CellVehicle），原理是燃料電池透過氫與氧的化學反應產生電能與水，再以電能推動電動機轉換成動能驅動車輛，由於最終車輛只會排放水，而不是會造成溫室效應的二氧化碳，被喻為「終極環保車」。

日本政府希望2020年東京奧運暨帕運舉辦時，選手村、運輸交通工具等都採用氫能車，把東京打造成重視環保的「氫能城」。

日本政府計畫，到2020會計年度為止共設立160座加氫站，2025年度為止共320座，2030年度共900座。但日本國內的加氫站截至今年1月底為止僅有110座，主要是一座加氫站的建設費用需要4億至5億日圓，是一般加油站的5倍。

加氫站不足，是民眾購買氫能車意願不高的一大原因。截至今年1月底，豐田的MIRAI全球銷售累計約5600輛。本田（Honda）汽車公司2016年上市的氫氣車CLARITY僅約511輛。（編輯：郭中翰）1070524

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